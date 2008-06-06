Ющенко сообщил Медведеву об инцидентах с российскими войсками

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Украина обеспокоена рядом инцидентов, связанных с пребыванием российских войск на ее территории.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам, комментируя результаты встречи с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, которая состоялась сегодня во время его рабочего визита в Россию.

В.ЮЩЕНКО отметил, что украинская сторона видит потребность в активизации диалога в рамках выполнения украинско-российских соглашений, в частности, в военной сфере.

“Я довел Президенту России о том, что имеем много досадных моментов, которые дискредитируют хорошие отношения в рамках такого решения», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В частности, Президент Украины напомнил, что в апреле этого года на территории Украины была найдена российская ракета, которая «не оговорена в наших регламентах».

Также В.ЮЩЕНКО убежден, что нужно навести порядок в вопросе дислокации и передислокации российских воинских частей. Кроме того, он напомнил об инциденте, который произошел в апреле и был связан с празднованием годовщины Черноморского флота России.

“Нас тревожат вопросы нецелевого использования недвижимости, земли”, – добавил Президент Украины. При этом он отметил, что речь идет не об использовании этих ресурсов государственными институтами, а об их несанкционированном использовании частными структурами.

В.ЮЩЕНКО отметил, что все упомянутые вопросы необходимо обсудить на двустороннем уровне.