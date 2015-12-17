У границ Латвии истребители НАТО перехватили российский самолет

"Воздушная полиция НАТО 17 декабря в международном воздушном пространстве над Балтийским морем неподалеку от границы Латвии идентифицировала и перехватила Ан-72, принадлежащий российской армии", - сообщают Национальные вооруженные силы Латвии в Twitter, передает ZN.UA.

При этом воздушное пространство ни одной из стран Балтии нарушено не было.

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Военная активность вооруженных сил России в Европе последовала за аннексией Крыма и начала вооруженного конфликта в Украине, так как страны ЕС и НАТО выразили поддержку Украине.

Согласно данным НАТО, в 2014 году самолеты НАТО поднимались в воздух на перехват российских самолетов в три раза чаще, чем годом ранее. В 2015 году "бряцание оружием" у границ НАТО со стороны РФ не прекратилось - страны Северной Европы регулярно сообщают о провокациях российских военных самолетов.

В связи со всплеском активности авиации РФ в Балтийском регионе Латвия, Литва и Эстония приняли решение усилить военное сотрудничество и увеличить финансирование воздушной полиции НАТО в три раза.

Кроме того, в НАТО за полгода насчитали 250 перехватов российских самолетов над Европой. Это наибольшее количество за аналогичный период с момента окончания холодной войны.