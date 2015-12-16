Турецкого парламентария подозревают в госизмене из-за интервью российскому СМИ

Как сообщает Hürriyet, прокуратура Анкары начала расследование по делу о госизмене против депутата парламента Турции от оппозиционной Республиканской народной партии Эрена Эрдема, поводом для чего стало интервью депутата российскому телеканалу RT от 14 декабря.

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В нем политик заявил, что турецкие власти знали о поставках отравляющего вещества зарина боевикам «Исламского государства» в Сирии в 2013 году.

По словам Эрдема, у него есть доказательства причастности турецких властей к поставкам зарина, который можно использовать для проведения химической атаки.

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