Греция готова защищать свою миграционную политику

Комментарии прозвучали незадолго до открывающегося саммита Евросоюза, главными темами которого станут проблема миграции и угроза терроризма, передает Би-би-си.

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Греческий министр по делам миграции Яннис Музалас заявил, что его страна, имея ограниченные возможности, сделала огромный вклад в урегулирование миграционного кризиса.

Он также добавил, что Греция нуждается в технической помощи (в частности в аппаратах для снятия отпечатков пальцев), чтобы проводить регистрацию прибывающих беженцев на высоком уровне.

Греция является основным перевалочным пунктом для беженцев, следующих в Европу из стран Ближнего Востока и Африки.

В ноябре в Грецию ежедневно приезжали около 3,5 тыс. человек.