На греческом острове Кос произошли столкновения между полицией и мигрантами

Полицейские с помощью огнетушителей пытались помешать толпе мигрантов покинуть стадион, сообщает украинская редакция "Немецкой волны". До этого мигранты из Сирии и Афганистана, которые прибыли морем из Турции, неделями ночевали на пляжах и улицах острова.

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В полиции заявили, что до "напряжения" дошло из-за того, что мигранты пытались проникнуть в полицейский участок, чтобы зарегистрироваться, а полицейские хотели регистрировать мигрантов на стадионе.

Городской председатель Коса предостерег от кровопролития и выхода ситуации из-под контроля. Сейчас на островес 30-тысячным населением находятся около 7 тыс. мигрантов. Многие из них хотят добраться до греческой столицы, а оттуда двинуться в другие страны Евросоюза.

Всего в этом году в Грецию прибыли 124 тыс. беженцев. Премьер-министр страны Алексис Ципрас призвал ЕС помочь из-за массового притока беженцев из Сирии, Афганистана и зон конфликта, поскольку его страна не может справиться с этой проблемой самостоятельно.