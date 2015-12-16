Евросоюз одобрил единые стандарты защиты данных в интернете

Представители государств-членов ЕС, Европарламента и Еврокомиссии вечером 15 декабря согласовали соответствующий компромисс, сообщает Deutsche Welle.

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Согласно достигнутой договоренности, европейские интернет-пользователи впредь получат больше контроля над своими данными, например, в Google и Facebook. Им будет легче стирать касающуюся их информацию. Если провайдеры будут нарушать новые правила, то им будут угрожать штрафы в размере до 4% годового оборота.

Новые правила, которые СМИ называют важнейшим законом года, должны вступить в силу с 2018 года. Они заменят нормы, действующие уже 20 лет - с 1995 года.