Евросоюз одобрил единые стандарты защиты данных в интернете
10:22, 16 декабря 2015Мир
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Евросоюз после четырехлетних переговоров одобрил единые стандарты защиты данных в Интернете.
Интернет-пользователи впредь получат больше контроля над своими данными / hungryshark.ru
Представители государств-членов ЕС, Европарламента и Еврокомиссии вечером 15 декабря согласовали соответствующий компромисс, сообщает Deutsche Welle.
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Согласно достигнутой договоренности, европейские интернет-пользователи впредь получат больше контроля над своими данными, например, в Google и Facebook. Им будет легче стирать касающуюся их информацию. Если провайдеры будут нарушать новые правила, то им будут угрожать штрафы в размере до 4% годового оборота.
Новые правила, которые СМИ называют важнейшим законом года, должны вступить в силу с 2018 года. Они заменят нормы, действующие уже 20 лет - с 1995 года.
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