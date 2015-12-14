Египет заявил об отсутствии доказательств теракта на борту А321

Об этом сообщает РБК.

У Египта пока нет доказательств, что катастрофа российского лайнера А321 вызвана терактом или преступными действиями, сообщает Reuters со ссылкой отчет об итогах предварительного расследования, проведенного египетским министерство гражданской авиации.

«Комиссия по техническому расследованию пока что не обнаружила ничего, указывающего на незаконное вмешательство или теракт», - говорится в заявлении министерства.

Читайте такжеУ діяльності "Когалимавіа", чий літак зазнав катастрофи з 224 людьми на борту, не знайшли порушень

Как сообщал УНИАН, самолет Airbus 321 российской компании Metrojet (ранее «Когалымавиа»), который направлялся в Санкт-Петербург из Шарм-эль-Шейха, разбился в Египте над Синайским полуостровом 31 октября. Все 224 человека, которые были на борту, погибли. Среди жертв катастрофы также четверо украинцев.

Сегодня, 17 ноября, директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что на борту российского самолета, выполнявшего рейс А321, в небе над Египтом произошел теракт - сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте.