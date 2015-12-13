В Варшаве состоялся Марш свободы и солидарности, приуроченный 34-й годовщине введения в Польше военного положения.

В марше, организованном правящей партией «Право и справедливость», по оценкам властей, приняли участие около 15 тыс. человек, сообщает Польское радио.

Люди несли бело-красные флаги и транспаранты, на которых, в частности, было написано: «Президент, мы с тобой», «Мы хотим декоммунизации судов и общественных средств массовой информации», «Смоленск – все согласно процедурам?».

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На марше выступил председатель «Права и справедливости» Ярослав Качиньский.

3 декабря 1981 года в Польше было объявлено военное положение. Коммунистическая власть обосновала свое решение экономическими проблемами страны и угрозой вмешательства со стороны Советского Союза. Реальной целью введения военного положения была борьба власти с оппозиционным профсоюзным движением «Солидарность», который в начале 80-х годов получил значительную популярность.

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В течение 2,5 лет действия военного положения, до 22 июля 1983 года, преследованиям подверглись около 5 тысяч поляков.