В Кремле исправили слова Путина: Россия не поставляет оружие и боеприпасы сирийским повстанцам

В беседе с журналистами, интересовавшимися подробностями оказания военной помощи Сирийской свободной армии, Песков сказал, что речь идет о вооруженных силах Сирии, передает Би-би-си.

"Нет, Россия поставляет оружие Сирийской Арабской республике, легитимным властям Сирийской Арабской республики", - сказал пресс-секретарь Путина.

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На уточняющий вопрос - идет ли речь о неправильной формулировке - Песков ответил буквально следующее: "Почему, она нормальная формулировка, вы прочитайте по-русски полностью предложение, оттуда следует, что речь идет об армии. О вооруженных силах".

"Не нужно в данном случае цепляться за значение, возможно и такое прочтение", - добавил Песков.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает военные действия Свободной сирийской армии против "Исламского государства", поставляя им оружие и боеприпасы.

"Сейчас несколько её частей (Сирийской свободной армии) общей численностью свыше пяти тысяч человек, так же как и регулярные войска, ведут наступательные действия против террористов в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Ракка. Кроме этого, мы поддерживаем их с воздуха, так же как и сирийскую армию, оказывая им помощь в вооружении, боеприпасах и материальных средствах", - заявил глава российского государства.