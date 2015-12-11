В Кремле исправили слова Путина: Россия не поставляет оружие и боеприпасы сирийским повстанцам
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выступил с опровержением информации о поставках Россией оружия и снаряжения Свободной сирийской армии.
В беседе с журналистами, интересовавшимися подробностями оказания военной помощи Сирийской свободной армии, Песков сказал, что речь идет о вооруженных силах Сирии, передает Би-би-си.
"Нет, Россия поставляет оружие Сирийской Арабской республике, легитимным властям Сирийской Арабской республики", - сказал пресс-секретарь Путина.
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На уточняющий вопрос - идет ли речь о неправильной формулировке - Песков ответил буквально следующее: "Почему, она нормальная формулировка, вы прочитайте по-русски полностью предложение, оттуда следует, что речь идет об армии. О вооруженных силах".
"Не нужно в данном случае цепляться за значение, возможно и такое прочтение", - добавил Песков.
Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает военные действия Свободной сирийской армии против "Исламского государства", поставляя им оружие и боеприпасы.
"Сейчас несколько её частей (Сирийской свободной армии) общей численностью свыше пяти тысяч человек, так же как и регулярные войска, ведут наступательные действия против террористов в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Ракка. Кроме этого, мы поддерживаем их с воздуха, так же как и сирийскую армию, оказывая им помощь в вооружении, боеприпасах и материальных средствах", - заявил глава российского государства.