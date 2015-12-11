В ООН заявили о 400 тысячах сирийских беженцев, нуждающихся в переселении в третьи страны

Более 400 тысяч сирийских беженцев, находящихся сейчас в соседних с Сирией государствах, нуждаются в переселении в третьи страны.

Об этом сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), передает ТАСС.

"По оценкам УВКБ, 10% из 4,1 млн зарегистрированных беженцев в соседних с Сирией государствах находятся в уязвимой ситуации и нуждаются в переселении или гуманитарном доступе в третьи страны", - сказал официальный представитель этого управления Эдриан Эдвардс.

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Он отметил, что на настоящий момент около 30 стран обещали предоставить для расселения или временного гуманитарного пребывания сирийцев в общей сложности более 160 тыс. мест.

Эдвардс подчеркнул, что речь идет об "очень важной поддержке", оказываемой государствам-соседям Сирии, где нашла приют основная часть беженцев.

Он подчеркнул, что в УВКБ "приветствуют пришедшие минувшей ночью новости о том, что первая группа сирийских беженцев прибыла в Канаду из Ливана". В группе - 163 человека. Всего Канада планирует принять 25 тыс. сирийцев.

С января по декабрь в Европу из Сирии прибыли 388 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, по данным агентства Frontex, с 1 января по 1 ноября 2015 года внешние границы ЕС пересекли 1,2 млн нелегальных мигрантов.