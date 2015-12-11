Прилетевший с российской территории вертолет нарушил воздушное пространство Финляндии - СМИ
Погранслужба Финляндии заявляет, что неизвестный вертолет, прилетевший со стороны России, нарушил воздушное пространство Финляндии. Инцидент произошел в первой половине дня в четверг.
Подозревается, что вертолет нелегально пересек финляндско-российскую границу и вторгся на территорию Финляндии примерно на девять километров, передает yle.fi.
Пилоты не реагировали на сообщения финских ВВС, но вертолет вернулся на территорию России.
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Нарушитель находился в воздушном пространстве Финляндии шесть минут.
Представитель пограничного округа юго-восточной Финляндии в связи с инцидентом связался с представителем выборгского пограничного отряда.
Ранее УНИАН сообщал, что российский военный вертолет нарушил воздушное пространство Грузии. Это произошло в «зоне конфликта», минобороны Грузии не уточняет, где именно, но, вероятно, в Южной Осетии.