Прилетевший с российской территории вертолет нарушил воздушное пространство Финляндии - СМИ

Подозревается, что вертолет нелегально пересек финляндско-российскую границу и вторгся на территорию Финляндии примерно на девять километров, передает yle.fi.

Пилоты не реагировали на сообщения финских ВВС, но вертолет вернулся на территорию России.

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Нарушитель находился в воздушном пространстве Финляндии шесть минут.

Представитель пограничного округа юго-восточной Финляндии в связи с инцидентом связался с представителем выборгского пограничного отряда.

Ранее УНИАН сообщал, что российский военный вертолет нарушил воздушное пространство Грузии. Это произошло в «зоне конфликта», минобороны Грузии не уточняет, где именно, но, вероятно, в Южной Осетии.