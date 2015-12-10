Грузия заявила о вторжении российского военного вертолета в свое воздушное пространство

Об этом сообщает газета "Взгляд".

Это произошло в «зоне конфликта», минобороны Грузии не уточняет, где именно, но, вероятно, в Южной Осетии.

«Через несколько минут российский военный вертолет покинул воздушное пространство, вернувшись за «линию оккупации», – отметили в грузинском военном ведомстве.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, МИД Грузии в своем заявлении 10 декабря призвал Россию «в ответ на неоднократно зафиксированные взятые Грузией в одностороннем порядке обязательства неприменения силы тоже взять на себя аналогичные юридические обязательства».

Так внешнеполитическое ведомство прокомментировало завершившийся накануне очередной раунд Женевских дискуссий по безопасности на Кавказе, проводимых после войны 2008-го.

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Тбилиси обеспокоен «милитаризацией» Абхазии и Южной Осетии, «участившимися военными учениями и фактами нарушения Российской Федерацией воздушного пространства, контролируемого грузинскими властями».

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Также Тбилиси, как заявило министерство иностранных дел, обращает внимание на планы создания Россией и Абхазией Объединенной группировки войск, что, по мнению Грузии, «еще раз подтверждает необходимость создания международных механизмов безопасности на «оккупированных территориях» и гарантии неприменения силы».

Следующий раунд в Женеве, где посредниками выступают Россия, США, ООН, ЕС и ОБСЕ, состоится 22–23 марта 2016 года.