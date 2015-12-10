Россия ответила на обвинения Грузии о вторжении вертолета РФ в воздушное пространство

Представитель ведомства Конашенков заявил, что в течение последних суток над территорией, прилегающей к грузинской границе, российские военные вертолеты никаких полетов не выполняли, передает ТАСС.

"Не случайно обвинения представителей грузинского военного ведомства в течение всего прошедшего дня даже приблизительно не указывали места нарушения воздушного пространства Грузии", - отметил он.

Читайте такжеГлавы МИД России и Турции впервые встретились после уничтожения Су-24

При этом Конашенков рекомендовал грузинским коллегам, "перед тем, как в следующий раз делать громкие заявления, опираться на данные объективного контроля и, в частности, радиолокационных средств".

Ранее сегодня Грузия заявила о вторжении российского военного вертолета в свое воздушное пространство. Это произошло в «зоне конфликта», минобороны Грузии не уточняет, где именно, но, вероятно, в Южной Осетии.

«Через несколько минут российский военный вертолет покинул воздушное пространство, вернувшись за «линию оккупации», – отметили в грузинском военном ведомстве.