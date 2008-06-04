Обама выиграл у Клинтон

Барак ОБАМА обеспечил себе выдвижение кандидатом в Президенты США от Демократической партии

Как передает ИТАР-ТАСС, в США официально завершились первичные выборы – парймериз. Два представителя демократов до последнего дня боролись за право быть кандидатом от партии на выборах Президента.

3 июня состоялись последние праймериз в штатах Южная Дакота и Монтана. В первом штате победила сенатор от штата Нью-Йорк Хиллари КЛИНТОН, во втором – Б.ОБАМА.

По данным телекомпании СNN, Б.ОБАМА заручился поддержкой 2 тыс. 132 делегатов и суперделегатов общенационального съезда, который пройдет в августе нынешнего года в Денвере (штат Колорадо). Для победы ему требовалось набрать 2 тыс. 118. У Х.КЛИНТОН на момент завершения "сезона" праймериз в активе оказалось 1 тыс. 925 голосов.

Сразу же после завершения первичных выборов оба претендента выступили перед своими сторонниками. "Сегодня я могу встать перед вами и сказать: "Да, я буду кандидатом от Демократической партии на выборах президента США", - заявил Б.ОБАМА.

Впервые в истории США одну из основных политических партий страны на президентские выборы поведет чернокожий политик.

Как сообщалось, партия республиканцев определилась с основным кандидатом раньше - им стал 71-летний сенатор от штата Аризона Джон МАККЕЙН.