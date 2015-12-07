На российский телеканал "Дождь" нагрянули прокуратура и пожарные МЧС

Останкинская межрайонная прокуратура проведет проверку деятельности телеканала «Дождь».

Об этом написала в своем Facebook гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева, приложив фотографии прокурорского уведомления.

В документах не говорится о том, что послужило поводом проверки, однако уточняется, что она проводится на основании обращений граждан. В комментарии РБК Синдеева заявила, что она пока не знает о причинах проверки и что ей нечего добавить к опубликованному в соцсетях. В уведомлении Останкинской межрайонной прокуратуры отмечается, что она проводит проверку законодательства о противодействии экстремизму и терроризму, трудового законодательства и законодательства о лицензировании.

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Прокуратура просит руководство «Дождя» предоставить доступ к помещениям, где располагается телеканал, и используемому оборудованию. Кроме того, руководство канала должно передать в прокуратуру копии следующих документов: договор аренды помещения, трудовые договоры, должностные инструкции, штатное расписание, техническая документация на оборудование, список иностранных сотрудников, бухгалтерские документы об уплате зарплаты и налогов, трудовые книжки работников и другое.

Кроме того, Наталья Синдеева также написала в Facebook, что на «Дождь» пришли пожарные МЧС, не уточнив цели их прихода.

Напомним, в сентябре 2015 года депутат Госдумы от «Единой России» и лидер партии «Родина» Алексей Журавлев направил генпрокурору России Юрию Чайке запрос с просьбой проверить соблюдение телеканалом «Дождь» положений законодательства и условий лицензии.