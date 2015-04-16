Основательница телеканала "Дождь": в России есть свобода слова

В России есть свобода слова. Об этом в интервью журналу "Новое время" заявила основательница и гендиректор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева.

"Наверное, скажу не очень популярную в Украине вещь, но в России есть свобода слова. Я думаю, что просто владельцы СМИ взвешивают все за и против", - отметила она.

Синдеева подчеркивает, что в интернете "все открыто" - "вопрос в том, насколько ты хочешь искать".

По ее словам, "Дождь" в текущей политической ситуации стал оплотом здравого смысла.

"Мы для людей, которые пытаются сохранить адекватность, у которых не промыты мозги федеральным эфиром и которые пытаются анализировать ситуацию", - говорит Синдеева.

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На вопрос журналиста о положении "Дождя" в РФ Синдеева отмечает, что этот вопрос ей задают уже года три, и не только в Украине:

"Если говорить про политическое давление, то прямого воздействия последние несколько месяцев, тьфу -тьфу -тьфу, нет. Более того, нам вернули возможность зарабатывать на рекламе. А мы сами научились жить на деньги подписчиков — на сегодняшний день мы финансируемся в большей степени зрителями и в меньшей — рекламодателями".

В то же время, по словам Синдеевой, каждый раз, когда "Дождь" отключали от кабельных сетей или выселяли из офиса, у телеканала наблюдался всплеск продаж подписки.

"Зрителю нужен этот контент. Это самая чистая схема для медиа как для бизнеса, потому что это не рекламодатель, который покупает условную аудиторию, а человек, который платит за то, что ты делаешь. Для нас это стимул хорошо работать", - добавляет она.

При этом, признается Синдеева, в самом начале она не задумывала канал как общественно-политический: "Мы хотели вернуть к телевизору думающих людей. Мы их вернули, а они сказали: дайте нам новости и альтернативную точку зрения".

Полный текст интервью Натальи Синдеевой читайте в выпуске журнала "Новое время" 17 апреля.