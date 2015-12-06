В Лондоне террорист устроил резню в метро

В Лондоне мужчина с ножом напал на пассажиров метро, в результате чего ранения получили три человека, сообщает ТСН.ua.

Нападение произошло вечером 5 декабря.

Любительские видео, которые очевидцы происшествия выложили в Сеть, показывают большую лужу крови на полу в метро.

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По свидетельствам очевидцев, мужчина с ножом кричал: "Это вам за Сирию!". Полицейские в ответ кричали: "Брось нож!", после того обезвредили террориста электрошокером и арестовали.

Отмечается, что при этом один из пассажиров ему кричал: "Ты не мусульманин!".

В результате нападения один человек получил тяжелые травмы, но жизни они не угрожают, остальные двое отделались легкими ранениями.

Британская полиция расследует инцидент как террористический акт.

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Как сообщал УНИАН, 2 декабря Великобритания решила присоединиться к бомбардировкам объектов "Исламского государства" в Сирии, которые возглавляет США; парламент одобрил шаг премьер-министра Дэвида Кэмерона после яростных дебатов.