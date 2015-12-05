Атака террористов-смертников на озере Чад: почти 30 человек погибли, 80 ранены

"Три смертника подорвались в трех различных местах на рынке Лулу-Фу (Loulou Fou), острове на озере Чад", — приводит агентство Франс Пресс слова источника.

Правительство Чада ввело 9 ноября режим чрезвычайного положения в районе озера Чад, где ранее произошел теракт. Днем ранее в районе озера подорвались два смертника из группировки "Боко Харам", жертвами террористов стали два человека. По данным агентства, режим ЧП был введен на 12 дней.

Войска Чада с начала февраля участвуют в совместной с силами Нигерии и Нигера операции по борьбе против "Боко Харам", которая продолжает совершать пограничные атаки в ответ на военную кампанию, пишут РИА Новости.

Группировка выступает против западной модели образования и добивается введения по всей стране шариата. "Боко Харам" стоит за большинством регулярно совершаемых терактов в регионе.