Атака террористов-смертников на озере Чад: почти 30 человек погибли, 80 ранены

20:39, 05 декабря 2015
Мир
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Тройная атака террористов-смертников произошла на острове посреди озера Чад, погибли 27 человек, более 80 ранены, сообщает источник в службах безопасности Чада.

На озере Чад жертвами трех взрывов стали 27 человек / European Commission DG ECHO

"Три смертника подорвались в трех различных местах на рынке Лулу-Фу (Loulou Fou), острове на озере Чад", — приводит агентство Франс Пресс слова источника.

Правительство Чада ввело 9 ноября режим чрезвычайного положения в районе озера Чад, где ранее произошел теракт. Днем ранее в районе озера подорвались два смертника из группировки "Боко Харам", жертвами террористов стали два человека. По данным агентства, режим ЧП был введен на 12 дней.

Войска Чада с начала февраля участвуют в совместной с силами Нигерии и Нигера операции по борьбе против "Боко Харам", которая продолжает совершать пограничные атаки в ответ на военную кампанию, пишут РИА Новости.

Группировка выступает против западной модели образования и добивается введения по всей стране шариата. "Боко Харам" стоит за большинством регулярно совершаемых терактов в регионе.

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