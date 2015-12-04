CNN: "Калифорнийский стрелок" поддерживал связь с подозреваемыми в терроризме

Один из устроивших стрельбу в калифорнийском городе Сан-Бернардино американец пакистанского происхождения Саид Фарук поддерживал контакт с людьми, которых ФБР подозревает в причастности к международному терроризму, сообщает Дождь со ссылкой на CNN.

По данным источников издания, Фарук общался по телефону и в социальных сетях с людьми, которые являются фигурантами дел о терроризме. Общение было нерегулярным: в последний раз Фарук связывался с этими людьми несколько месяцев назад. Пока в содержании бесед разбираются следователи ФБР.

Помощник директора ФБР Дэвид Боудич уточнил, что недавно Фарук ездил в Пакистан. Он был мусульманином, и в 2013 году совершил хадж в Саудовскую Аравию.

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Как сообщал УНИАН, стрельба в учреждении для людей с ограниченными возможностям в городе Сан-Бернардино (штат Калифорния) произошла 2 декабря около 11:00. Преступники открыли огонь в конференц-зале во время вечеринки госслужащих округа. По последним данным, жертвами стали14 человек. Еще 17 получили ранения, десять из них находятся в тяжелом состоянии.

В ходе перестрелки сотрудники правоохранительных органов ликвидировали двоих преступников. По информации Reuters, в ходе обыска в автомобиле были обнаружены две винтовки и два пистолета. Также был задержан третий подозреваемый, его причастность к преступлению устанавливается.