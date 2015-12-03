Обама не исключает, что стрельба в Калифорнии могла быть терактом

Об этом заявил президент США Барак Обама, передает Reuters.

"Вероятно, это имеет отношение к террористам; но не исключается также и то, что это имеет отношение к ситуации на рабочем месте", - отметил американский президент.

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Как сообщал УНИАН, стрельба в учреждении для людей с ограниченными возможностям в городе Сан-Бернардино (штат Калифорния) произошла 2 декабря около 11:00. Преступники открыли огонь в конференц-зале во время вечеринки госслужащих округа. По последним данным, жертвами стали 14 человек. Еще 17 получили ранения, десять из них находятся в тяжелом состоянии.

В ходе перестрелки сотрудники правоохранительных органов ликвидировали двоих преступников. По информации Reuters, в ходе обыска в автомобиле были обнаружены две винтовки и два пистолета. Также был задержан третий подозреваемый, его причастность к преступлению устанавливается.