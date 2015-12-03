Навальный подаст в суд на оскандалившегося после антикоррупционного расследования генпрокурора РФ Чайку

Об этом российский оппозиционер Навальный написал на своем сайте.

Он просит показать хоть один факт из расследования о бизнесе семьи Чайки, который не доказан и который можно опровергнуть.

"Знаете что, мы обычно так никогда не делаем, хоть и чиновники вечно нагло врут про работу ФБК, но тут, пожалуй, можно сделать исключение", - говорится в сообщении создателя фонда.

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Кроме того, он подчеркнул что, иначе никак нельзя добиться обещанного "скоро озвучу, кто и что за этим стоит".

"Добавим и гражданский процесс к уголовному расследованию против Чайки и всей мафии. ФБК и авторы расследования подадут в суд на генпрокурора РФ Ю.Я. Чайку в защиту чести, достоинства и деловой репутации", - пообещал Навальный.

Также оппозиционер считает, что у Чайки будет отличная возможность "озвучить, кто и что за этим стоит".

Ранее генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что считает лживыми и беспочвенными обвинения, изложенные в публикации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), касающейся якобы незаконной деятельности членов его семьи.

Вчера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не успели прочитать скандальное расследование о семье генпрокурора РФ из-за подготовки послания Путина.

Как сообщал УНИАН, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального провел расследование о бизнесе семьи генерального прокурора России Юрия Чайки.

В частности, в отчете речь идет о сыне генерального прокурора РФ Юрия Чайки Артеме, который вместе с бывшей женой замгенпрокурора Ольгой Лопатиной инвестирует десятки миллионов евро в греческий бизнес и недвижимость.