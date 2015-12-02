В Кремле не успели прочитать скандальное расследование о семье генпрокурора РФ из-за подготовки послания Путина

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК.

"Не успели, все-таки приоритетной является для нас тема подготовки президента к федеральному посланию", - ответил он на вопрос, успели ли в Кремле посмотреть расследование ФБК.

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Как сообщал УНИАН, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального провел расследование о бизнесе семьи генерального прокурора России Юрия Чайки.

В частности, в отчете речь идет о сыне генерального прокурора РФ Юрия Чайки Артеме, который вместе с бывшей женой замгенпрокурора Ольгой Лопатиной инвестирует десятки миллионов евро в греческий бизнес и недвижимость.