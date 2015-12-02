Депутаты РФ нашли новый способ похудеть: убрать из продажи турецкие конфеты в буфетах Госдумы

Об этом сообщает Русская служба BBC.

По его словам, в партию пришло письмо от избирателя, который жаловался на низкое качество конфет этой фирмы. Как указал Свинцов, конфеты выпущены турецким производителем, а на упаковке не указан состав продукта.

"Незамедлительно сегодня отправим не только обращение в аппарат думы, чтобы прекратили продажу здесь, но и в соответствующие инстанции, которые определят состав продукта", - сказал Свинцов перед началом заседания Госдумы.

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"Если выяснится, что здесь есть вредные вещества, мы будем требовать от правительства вносить в перечень запрещенных товаров, ввозимых с территории Турции, кондитерские изделия и другие продукты", - добавил депутат.

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Днем ранее правительство России опубликовало полный перечень турецких товаров, импорт которых в Россию ограничен или запрещен. Среди них томаты, цитрусовые и мясо птицы. Также вводится запрет на чартерные перевозки с Турцией и приостанавливаются переговоры об экономическом сотрудничестве.