Госдума России намерена разрешить не выполнять решения международных судов

Как передает BBC, Авторами поправок к федеральному закону "О Конституционном суде РФ" выступили представители всех думских фракций во главе с председателем комитета по конституционному законодательству и госстроительству Владимиром Плигиным.

Авторы инициативы считают, что вносимые поправки в будущем "обеспечат правовой суверенитет" России и помогут "противостоять тенденциозным решениям", требующим крупных компенсаций из бюджета.

В середине июля Конституционный суд постановил, что Россия может не исполнять решения Европейского суда по правам человека, если при этом нарушаются основополагающие конституционные нормы.

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В июне более 90 депутатов Госдумы обратились в КС за разъяснениями о том, как должны применяться в России решения Европейского суда по правам человека.

Месяцем ранее в Министерстве юстиции России заявили, что считают преждевременным исполнение решения ЕСПЧ об обязательстве России выплатить 1,86 миллиарда долларов бывшим акционерам ЮКОСа.

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В феврале 1996 года Россия подписала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, а также ряд протоколов к ней. Ратифицировав эти соглашения, Россия признала юрисдикцию ЕСПЧ и обязалась исполнять его решения.