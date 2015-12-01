В России утверждают, что корабли ВМФ РФ "без проблем" проходят пролив Босфор

Об этом сообщил военно-дипломатический источник, передает РИА Новости.

"Никаких проблем с прохождением черноморских проливов российскими кораблями в настоящее время не наблюдается, хотя это вполне нормальное явление, что некоторые суда ожидают своей очереди на прохождение пролива в связи с его загруженностью или природными катаклизмами, затрудняющими судоходство", - отметил он.

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Источник уточнил, что турецкие власти, регулирующие судоходство в проливах, иногда закрывают их из-за тумана или же открывают движение сначала в одну сторону, а затем в другую из-за скопления судов в проливной зоне.

"Что касается турецкой подводной лодки, то нет ничего экстраординарного в том, что она встретилась с нашим транспортом - эти лодки регулярно проходят пролив в обе стороны, так же как и остальные корабли ВМС Турции", - подчеркнул он.

Вчера УНИАН сообщал, что у кораблей, которые идут под флагом России, начали возникать проблемы с прохождением пролива Босфор, который соединяет Черное море с Мраморным.

Кроме того, сегодня турецкие СМИ опубликовали видео встречи транспорта ВМФ России "Яуза" с турецкой субмариной в проливе Дарданеллы.