В КНДР исчез "второй по влиянию" политик - СМИ

Южная Корея озадачена исчезновением из виду очередного лица в верхних эшелонах власти в КНДР, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ренхап.

Уже 20 дней нигде не упоминается начальник главного политуправления Корейской народной армии Хван Бён Со, которого в Южной Корее называют вторым человеком в структуре власти КНДР, и человеком "номер один" в северокорейских вооруженных силах.

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Агентству стало известно из его источников, что после того, как Хван Бён Со 11 ноября появился в списке похоронной комиссии по случаю кончины Ли Ыль Соля — видного военачальника в КНДР, его больше нигде не упоминали, даже при посещении лидером страны Ким Чен Ыном военных объектов.

Внимание южнокорейских властей к тому, что происходит в элите КНДР, усилилось после казни в декабре 2013 года влиятельного прежде дяди Ким Чен Ына, бывшего заместителя Комитета обороны страны Чан Сон Тхэка. В Сеуле стали подозревать, что исчезновения чиновников из упоминания в северокорейской печати могут быть связаны с "чисткой" власти и их физическим устранением.