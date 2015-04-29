В КНДР с начала года казнили 15 человек
17:54, 29 апреля 2015Мир
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По данным разведки Южной Кореи, власти КНДР казнили 15 человек с начала текущего года.
REUTERS
Один из казненных был заместителем министра, раскритиковавшим план по развитию лесного хозяйства страны, сообщает Русская служба ВВС.
Власти КНДР не подтверждают эту информацию, однако сообщения о смертных приговорах, вынесенных отстраненным от власти чиновникам, появлялись и раньше.
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В декабре 2013 года сообщалось о казни дяди северокорейского лидера Ким Чен Ына, который при жизни отвечал за переговоры с Китаем и считался сторонником экономических реформ.
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