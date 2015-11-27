Эрдоган заявил в полицию на журналистов за статью о поставках оружия противникам Асада
Суд в Стамбуле поместил под арест турецких журналистов Кана Дундара и Эрдема Гуля по подозрению в шпионаже и разглашении государственных секретов.
Об этом сообщает Meduza.
Дундар, главный редактор оппозиционной газеты Cumhuriyet, и шеф бюро издания в Анкаре Гуль были задержаны в связи со статьей о перехвате груза с оружием и патронами для боевиков в Сирии, воюющих против режима Башара Асада.
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В статье говорилось, что поставки организовали спецслужбы Турции.
Груз с оружием, как утверждалось в материале, был обнаружен турецкими пограничниками в январе 2014 года. Материал, включавший в себя видеозапись вскрытия ящиков с оружием, был обнародован в мае 2015 года, сообщает Reuters. Вскоре после публикации президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал привлечь журналистов к ответственности.
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Эрдоган лично заявил в полицию на главного редактора Cumhuriyet Кана Дундара.