Эрдоган заявил в полицию на журналистов за статью о поставках оружия противникам Асада

Об этом сообщает Meduza.

Дундар, главный редактор оппозиционной газеты Cumhuriyet, и шеф бюро издания в Анкаре Гуль были задержаны в связи со статьей о перехвате груза с оружием и патронами для боевиков в Сирии, воюющих против режима Башара Асада.

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В статье говорилось, что поставки организовали спецслужбы Турции.

Груз с оружием, как утверждалось в материале, был обнаружен турецкими пограничниками в январе 2014 года. Материал, включавший в себя видеозапись вскрытия ящиков с оружием, был обнародован в мае 2015 года, сообщает Reuters. Вскоре после публикации президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал привлечь журналистов к ответственности.

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Эрдоган лично заявил в полицию на главного редактора Cumhuriyet Кана Дундара.