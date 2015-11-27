Россия в ответ на уничтожение Турцией Су-24 приостанавливает участие в учениях Blackseafor

Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне адмирал Владимир Комоедов, ранее командовавший Черноморским флотом, сообщает ТАСС.

"В соответствии с решением руководства министерства обороны РФ о прекращении контактов с Турцией по военной линии приостановлено участие нашего Черноморского флота в учениях Blackseafor", - сказал собеседник агентства.

"Также отозван из Турции представитель российского ВМФ, занимавшийся координацией действий Черноморского флота и турецких ВМС, - напомнил Комоедов. - Он уже вернулся на Родину".

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Он также не исключил возможности отзыва из Турции военного атташе по вопросам обороны и атташе Сухопутных войск Вооруженных сил РФ. "Эти наши военные дипломаты пока находятся в Анкаре, чтобы, наконец, получить от турецкого генштаба внятные объяснения причин и обстоятельств уничтожения турецкими ВВС российского бомбардировщика..., - пояснил глава комитета. - Если они этих объяснений не получат и руководство Минобороны сочтет их дальнейшее пребывание в Турции нецелесообразным, то будет принято решение об отзыве и этих военных представителей России из Турции".

Черноморская военно-морская группа оперативного взаимодействия Blackseafor была создана в 2001 году. В нее вошли Россия, Турция, Украина, Болгария, Румыния и Грузия.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал атаку на российский бомбардировщик Су-24 агрессией со стороны Турции и заявил о подготовке комплекса ответных экономических мер.