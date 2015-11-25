В Госдуме заявили, что Россия может отозвать посла из Турции

Он отметил, что разрыв дипломатических отношений обычно происходит, когда страны переходят в состояние войны или когда одно государство не признает власти другого государства, передают "Известия".

Но в то же время Пушков подчеркнул, что ситуация не такова, чтобы разрывать дипломатические отношения с Турцией.

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"Есть другие шаги, которыми страны выражают свое отношение к такого рода враждебным действиям. Прежде всего это отзыв посла и предложение послу того государства, которое совершило агрессивные действия, покинуть территорию страны", - заявил глава комитета по международным делам Госдумы.

Ранее президент России Владимир Путин предсказал, что действия турецких ВВС в отношении российского самолета Су-24, сбитого неподалеку границы Сирии с Турцией, будут иметь серьезные последствия для отношений стран.

Как сообщал УНИАН, вчера турецкий самолет F-16 сбил российский Су-24, нарушивший воздушное пространство страны.

Турецкие военные заявили, что 10 раз предупреждали экипаж российского истребителя о нарушении границы перед тем, как сбить самолет.