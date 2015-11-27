27% россиян ожидают терактов в своей стране вслед за атаками в Париже - опрос

Почти половина граждан (47%, можно было выбрать несколько ответов) находится в растерянности после серии терактов во французской столице. Каждый десятый опрошенный (10%) ждет усиления мер безопасности в стране.

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Более половины респондентов (61%) считают, что теракты в Париже организовало "Исламское государство". Каждый пятый (20%) затруднился ответить, кто стоит за атаками, сообщает Росбалт.

К тому, что теракты в Париже приведут к "очень серьезным" последствиям для России, склоняется каждый четвертый респондент (25%). "Весьма слабых" последствий ждут 16%, а вариант, что в стране "ничего не изменится" выбрало большинство — 42%.

На вопрос, что должны делать в этой ситуации власти США и европейских стран, большинство россиян (37%, допускались несколько вариантов ответа) ответили, что нужно "объединиться и бороться против ИГИЛ". Однако почти столько же респондентов (36%) не знают, что должны делать Европа и США. За обеспечение безопасности и помощи гражданам после терактов в столице Франции высказались 11% опрошенных.

Опрос проводился 21–22 ноября 2015 года среди 1 тыс. 600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность — не выше 3,5%.​