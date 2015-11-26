МИД Турции вызвал "на ковер" посла России

Об этом говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства, передает «РИА Новости».

«Мы с огорчением наблюдаем за тем, как в последние дни происходят нападения под видом акций протеста на наши диппредставительства и представительства турецких компаний, расположенных в России... Мы находим создавшуюся ситуацию неприемлемой и донесли эту позицию до российского посла, который был вызван в МИД», - говорится в заявлении министерства.

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Как сообщал УНИАН, 24 ноября самолет Су-24, нарушивший на турецко-сирийской границе турецкое воздушное пространство, несмотря на 10 предупреждений, сделанных в течение 5 минут, был сбит в рамках правил ведения боевых действий двумя турецкими истребителями F-16, патрулирующими район.

Россия заявила, что самолет, упавший в сирийском районе Байырбуджак, расположенном напротив района Яйладагы турецкой провинции Хатай, принадлежит ей, а НАТО подтвердил данные, предоставленные Турцией поповоду нарушившего ее воздушное пространство самолета.