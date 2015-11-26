Небывалый ливень парализовал движение в Катаре и Саудовской Аравии (фото)

Из-за большого количества осадков по всей стране закрыты школы и торговые центры, передает Би-би-си. Вода просочилась сквозь крышу в здание нового международного аэропорта Хамад в Дохе, который был открыт только в прошлом году и на строительство которого было потрачено около $15 млрд.

Премьер-министр Катара Абдулла бин Нассер бин Халифа Аль-Тани распрядился провести расследование в связи с протечками в кровле и выяснить, насколько прочны конструкции крыши аэропорта. В Катаре в преддверии Чемпионата мира по футболу в 2022 году наблюдается строительный бум.

Читайте такжеНа Италию и Испанию обрушился мощный ливень (фото)

В Саудовской Аравии обильные осадки привели к затоплению дорог. На фотографиях и видео видно, как по залитым дорогам Эр-Рияда плавают автомобили.