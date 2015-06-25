В Сочи аэропорт "ушел под воду" из-за чрезмерных осадков (фото)

14:42, 25 июня 2015
Мир
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В Сочи обильные дожди привели к подтоплению здания аэровокзала.

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Так, непогода стала причиной задержки семи рейсов, начала посадки на которые ожидают около 1000 пассажиров, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Базэл Аэро".

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"Аэропорт "Сочи" временно работает в напряженном режиме и вынужден вносить коррективы в действующее расписание движения рейсов… На текущий момент в аэропорту Сочи ожидают вылета около 1000 пассажиров обратных рейсов авиакомпаний, отправленных на запасные аэродромы и изменивших время прилета из-за непогоды", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в аэропорту "Сочи" временно ограничена работа в секторах А и С. Обслуживание пассажиров проходит в секторе В. Входы и выходы в здание аэровокзала работают на уровне пандуса.

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По данным пользователей соцсетей, пассажиры получают багаж, стоя в воде.

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 Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 июня, на Сочи обрушился сильнейший за последние месяцы ливень. Десятки улиц в Центральном, Хостинском и Адлерском районах оказались затопленными. На помощь гражданам выдвинулись спасатели ЮРПСО МЧС России.

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