В Сочи аэропорт "ушел под воду" из-за чрезмерных осадков (фото)

Так, непогода стала причиной задержки семи рейсов, начала посадки на которые ожидают около 1000 пассажиров, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Базэл Аэро".

"Аэропорт "Сочи" временно работает в напряженном режиме и вынужден вносить коррективы в действующее расписание движения рейсов… На текущий момент в аэропорту Сочи ожидают вылета около 1000 пассажиров обратных рейсов авиакомпаний, отправленных на запасные аэродромы и изменивших время прилета из-за непогоды", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в аэропорту "Сочи" временно ограничена работа в секторах А и С. Обслуживание пассажиров проходит в секторе В. Входы и выходы в здание аэровокзала работают на уровне пандуса.

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По данным пользователей соцсетей, пассажиры получают багаж, стоя в воде.