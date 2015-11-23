Британия ускорит закупку истребителей F-35 - BBC

Об этом решении премьер-министр Дэвид Кэмерон объявит в парламенте в рамках доклада об оборонном бюджете, передает BBC Украина.

Это означает, что к 2023 году на вооружение поступят 24 американских истребителя-бомбардировщика F-35, которые будут базироваться на двух новых авианосцах.

По словам министра финансов Джорджа Осборна, это сделает британские авианосные силы вторыми по мощи в мире после США.

Ранее правительство предлагало разместить только восемь таких самолетов на авианосцах "Королева Елизавета" и "Принц Уэльский", строительство которых продолжается.

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В своем выступлении в понедельник премьер-министр, как ожидается, объявит о планах закупки общего числа 138 самолетов F-35 в течение длительного периода времени.

Будет объявлено также о закупке новых разведывательных самолетов, которые заменят старые самолеты марки Nimrod, снятые с вооружения в рамках пересмотра оборонного бюджета в 2010 году.

Ранее Джордж Осборн обязался выделять не менее 2% ВВП на цели обороны в период до 2020 года, чего требует НАТО.

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Это означает, что в течение следующих пяти лет военный бюджет Великобритании будет расти темпами, превышающими на 0,5% общий показатель инфляции.