Эрдоган назвал "недостойной для политиков" и "эмоциональной" реакцию Москвы на Су-24

Предложения о возможной приостановке совместных проектов Москвы и Анкары из-за сбитого Су-24 являются «эмоциональными» и «недостойными политиков», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.

Глава государства выразил сожаление по поводу того, что реакция российских властей, на его взгляд, напрямую не связана с атакой на бомбардировщик.

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Эрдоган Подчеркнул, что действия турецких военных являются «автоматической реакцией», которая была продиктована действующими инструкциями.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин указал, что обращение Турции к партнерам по НАТО с связи с инцидентом с российским самолетом Су-24 напоминает попытку поставить альянс на службу "Исламскому государству".