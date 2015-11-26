Эрдоган назвал "недостойной для политиков" и "эмоциональной" реакцию Москвы на Су-24
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложения об остановке проектов с Анкарой из-за инцидента с Су-24 являются «недостойными политиков». Реакция Москвы напрямую не связана со сбитыми самолетом, сказал он.
Предложения о возможной приостановке совместных проектов Москвы и Анкары из-за сбитого Су-24 являются «эмоциональными» и «недостойными политиков», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.
Глава государства выразил сожаление по поводу того, что реакция российских властей, на его взгляд, напрямую не связана с атакой на бомбардировщик.
Читайте такжеЭрдоган отреагировал на обвинения в поддержке "Исламского государства"
Эрдоган Подчеркнул, что действия турецких военных являются «автоматической реакцией», которая была продиктована действующими инструкциями.
Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин указал, что обращение Турции к партнерам по НАТО с связи с инцидентом с российским самолетом Су-24 напоминает попытку поставить альянс на службу "Исламскому государству".