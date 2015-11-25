Европа больше не может принимать беженцев и должна усилить охрану границ - премьер Франции
Премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявил, что Европа больше не может принимать беженцев с Ближнего Востока и должна усилить охрану своих границ.
"Это не означает, что я критикую Германию. Германия сделала свой выбор, однако она должна осознавать всю ответственность", - отметил Вальс в беседе с журналистами, передает BBC.
По его словам, Франция и Бельгия должны прекратить прием мигрантов по очевидным причинам.
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Вальс отметил, что Франция намерена выполнить свое обязательство по приему до 30 тысяч беженцев в 2015-2016 годах, однако подчеркнул, что французы знают о том, что некоторые исполнители терактов в Париже 13 ноября прибыли в страну именно в рядах мигрантов.
"Это поднимает проблему возможностей Европы по контролю за потоком беженцев и по реализации решений о контроле границ" - добавил он.
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Напомним, накануне застрявшие на границе между Грецией и Македонией мигранты зашили себе рты в знак протеста против невозможности продолжить путь дальше в Европу.
Дебаты по вопросу охраны границ в Европе усилились после серии терактов в Париже 13 ноября.
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