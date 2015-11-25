В Москве атаковали посольство Турции: закидали камнями и бутылками (фото)

В результате действий демонстрантов выбиты стекла в нескольких окнах здания, передает Би-би-си.

При этом полиция не вмешивалась и не проводила задержаний. Сейчас демонстранты постепенно расходятся.

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Отмечается, что в окна летели и бутылки, и сотрудники боялись передвигаться по коридорам.

В дипмиссии также сообщают, что из-за брошенных в окна крупных камней и бутылок некоторые сотрудники получили мелкие травмы.

Напомним, протесты начались после того, как российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецким истребителем F-16 за нарушение воздушного пространства.