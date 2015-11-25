Лавров прокомментировал возможность войны между Россией и Турцией из-за сбитого Су-24

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

"Воевать с Турцией мы не собираемся, отношение к турецкому народу у нас не изменилось. Возникают лишь вопросы к турецкому руководству", - сказал он.

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По его словам, атака турецких ВВС на российский Су-24 "похожа на спланированную провокацию".

"У нас серьезные сомнения, что это был непреднамеренный акт, это очень похоже на спланированную провокацию", - подчеркнул глава МИД РФ.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский бомбардировщик Су-24, нарушивший воздушное пространство страны.

Турецкие военные вскоре опубликовали заявление, согласно которому перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

Сегодня, 25 ноября, в эфире турецкого канала Fox обнародовали запись, на которой отчетливо слышны предупреждения пилотов F-16 экипажу российского Су-24 о необходимости изменить курс.

Кроме этого, накануне Анкара обнародовала изображение радара, на котором видно, что Су-24 таки пролетел над югом Турции, перед тем как был сбит.

В российском Минобороны изложили свою версию инцидента с Су-24 и продемонстрировали карту с якобы маршрутом полета самолета. Согласно версии РФ, это турецкий истребитель якобы нарушил воздушное пространство Сирии, а не Су-24 вторгся в воздушное пространство Турции.