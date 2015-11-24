Турция заявила, что у ее границы было два военных самолета (видео)
11:48, 24 ноября 2015Мир
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К границе Турции приблизилось два военных самолета, когда один из них был сбит.
twitter.com/HaberturkTV
Об этом заявил один из официальных представителей турецких властей, передает Газета.ru со ссылкой на Reuters.
Как отмечается, обоим самолетам было дано предупреждение не пересекать границу страны.
Читайте такжеТурция 10 раз предупреждала российский Су-24 о нарушении воздушного пространстваРанее сегодня турецкие военные выпустили заявление, согласно которому перед тем как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.
Кроме того, ранее турецкая сторона выносила России предупреждения в связи с нарушением воздушного пространства Турции в ходе военной операции в Сирии.
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