Турция заявила, что у ее границы было два военных самолета (видео)

Об этом заявил один из официальных представителей турецких властей, передает Газета.ru со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, обоим самолетам было дано предупреждение не пересекать границу страны.

Читайте такжеТурция 10 раз предупреждала российский Су-24 о нарушении воздушного пространстваРанее сегодня турецкие военные выпустили заявление, согласно которому перед тем как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.