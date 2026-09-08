Еврокомиссия одобрила заявку Украины на закупку ракет для системы Patriot

Речь идет о сумме в размере около 3,2 млрд евро.

Европейская комиссия одобрила украинскую заявку на закупку ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в рамках программы Ukraine Support Loan. Как сообщает Министерство обороны Украины в своем Telegram-канале, речь идет о сумме около 3,2 миллиарда евро на укрепление украинской ПВО.

"Это крайне важное решение для подготовки противовоздушной обороны к осенне-зимнему периоду. Ракеты для Patriot необходимы Украине для защиты людей и критически важной инфраструктуры от российского ракетного террора, в частности, баллистического", – подчеркнули в МОУ.

Отмечается также, что министр обороны Украины Евгений Хмара поблагодарил Европейский Союз за эту поддержку и быстрое рассмотрение украинской заявки.

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Ракеты для Patriot

Как сообщалось, ряд стран, имеющих на вооружении системы ПВО Patriot, рассматривают несколько вариантов их скорейшей поставки Украине. Так, в настоящее время Франция и Италия работают над тем, чтобы передать Украине дополнительные системы ПВО SAMP/T и ракеты Aster к ним.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет постоянные переговоры о получении лицензии на производство ракет для Patriot. По его словам, Великобритания поддержит и выделит в рамках зимнего пакета помощи для Украины 100 миллионов фунтов, то есть 135 млн долларов США, именно на системы Patriot.

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