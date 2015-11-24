МИД РФ предостерег россиян от визитов в Турцию

Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров не рекомендует россиянам посещать Турцию в туристических или каких-либо других целях.

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"Второе, что необходимо сегодня подчеркнуть, заключается в нарастании террористических угроз, которые проистекают с территории Турции. И это безотносительно того случая, который произошел сегодня. Накапливается критическая масса террористических проявлений на турецкой территории. По нашей оценке, ничем не меньшие угрозы, чем в Египте", - заявил Лавров, цитируют министра "РИА Новости".

"И в этой связи мы, конечно, не рекомендуем нашим гражданам с туристическими целями или с какими-либо иными в Турецкую Республику направляться на данном этапе", - подчеркнул глава МИД РФ.

Как сообщалось, для охраны правопорядка после инцидента с российским Су-24 турецкий ОМОН окружил консульство РФ в Стамбуле, вокруг которого уже начала собираться акция протеста в отношении операции РФ в Сирии.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский истребитель, нарушивший воздушное пространство страны.

Также турецкие военные опубликовали заявление, согласно которому перед тем как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.