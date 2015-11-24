Керри: расширение военного сотрудничества с РФ в Сирии возможно без сохранения у власти Асада

Об этом госсекретарь США Джон Керри заявил в понедельник, 23 ноября, сообщает Радио Свобода.

В понедельник, 23 ноября, Джон Керри встретился в Абу-Даби с министром иностранных дел ОАЭ Мохаммедом бин Зайедом ан-Нахаяном, а затем провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии Аделем ад-Джубером, чтобы рассмотреть возможности объединения сирийских оппозиционных групп на конференции в Эр-Рияде, которая состоится в декабре.

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Россию и Иран считают ключевыми союзниками президента Сирии Башара аль-Асада за гражданской войны в этой стране. Зато США и их союзники выступают за устранение его от власти.

Как сообщал УНИАН, президент США Барак Обама заявил, что Россия и Иран стоят перед выбором, поддержать ли им действующего президента Сирии Башара Асада или помочь государству получить новое легитимное правительство. По мнению Обамы, второй вариант – единственное, что может "спасти сирийское государство". Американский президент в очередной раз заявил, что не видит возможности остановить гражданскую войну в Сирии без отставки Асада.