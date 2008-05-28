Сегодня в мире станет одним королевством меньше

Конституционное собрание Непала объявит об упразнении монархии, которая существовала в стране 250 лет.

Непал провозгласят республикой и два ближайших года функции парламента будет выполнять Конституционное собрание.

К отмене монархии Непал шел с весны 2006 года, когда массовое движение за демократизацию страны заставило короля Гьянендру передать власть коалиционному правительству. Этому содействовала и борьба повстанцев-маоистов, которые из середины 1990-х с оружием в руках выступали за отмену монархии.

Ближайшие три дня в Непале объявлены выходными. По всей стране пройдут праздничные митинги, устроят салюты и фейерверки.

ICTV