Очевидцы взрыва в клубе Бухареста рассказали подробности инцидента

Один из посетителей заведения рассказал, что внутри клуба был фейерверк. Вдруг один из столбов и потолок загорелись, а потом произошел взрыв и появился густой дым, сообщает ТСН со ссылкой на CNN.

В свою очередь, румынский канал digi24 со ссылкой на одного из очевидцев сообщил, что посетители клуба запаниковали из-за пожара и бросились к выходам из здания. Один из них был закрыт, а некоторых просто растоптала испуганная толпа.

В Сети появилось фото с фейерверком в помещении клуба, сделанное незадолго до взрыва.

По последним данным, жертвами инцидента стали 26 человек, ранены более 150 человек. Кареты оперативно забирают пострадавших, больницы города переполнены.

Всего на момент взрыва в здании развлекательного заведения находились около 400 человек. Не исключено, что количество погибших может возрасти.