Из больницы в Париже украли защитную медицинскую одежду

Об этом сообщил руководитель госпиталя, передает Reuters.

Мотивы кражи пока не известны, однако, как отмечает издание, это произошло на фоне усилившихся опасений угрозы химической или биологической атаки после терактов в Париже 13 ноября.

Об исчезновении "ограниченного числа защитных элементов одежды" стало известно 18 ноября.

Пресс-секретарь департамента здравоохранения отказался предоставить более подробную информацию о вещах, которые были украдены.

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Как сообщал УНИАН ранее, премьер-министр страны Мануэль Вальс во время выступления в парламенте заявил, что Франция может столкнуться с химической или биологической атакой террористов.

Напомним, серия терактов произошла в Париже вечером 13 ноября. Погибли около 129 человек, 352 получили ранения. По данным прокуратуры Франции, нападение устроили семь террористов, разбитых на три группы. Никто из участников нападения не выжил. У одного из террористов был обнаружен сирийский паспорт.