Террористы могут использовать химическое и биологическое оружие - премьер Франции
12:25, 19 ноября 2015Мир
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Франция может столкнуться с химической или биологической атакой террористов.
REUTERS
Об этом заявил премьер-министр страны Мануэль Вальс в выступлении в парламенте, сообщает BBC Украина.
Парламентарии решают, продлевать ли чрезвычайное положение на три месяца после нападений, произошедших в Париже в пятницу, 13 ноября. Ответственность за это взяло на себя «Исламское государство».
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Как сообщал УНИАН, вечером 13 ноября в Париже была совершена серия терактов. Согласно последним данным, в результате нападений в Париже погибли 129 человек, более 350 получили ранения.
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