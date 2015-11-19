Террористы могут использовать химическое и биологическое оружие - премьер Франции

Об этом заявил премьер-министр страны Мануэль Вальс в выступлении в парламенте, сообщает BBC Украина.

Парламентарии решают, продлевать ли чрезвычайное положение на три месяца после нападений, произошедших в Париже в пятницу, 13 ноября. Ответственность за это взяло на себя «Исламское государство».

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Как сообщал УНИАН, вечером 13 ноября в Париже была совершена серия терактов. Согласно последним данным, в результате нападений в Париже погибли 129 человек, более 350 получили ранения.