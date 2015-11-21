В парламенте Германии хотят присоединения страны к борьбе против ИГ в Сирии

В Германии представители парламентского большинства, члены партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выступили за вступление ФРГ в борьбу против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии, сообщает ZN.ua со ссылкой на немецкое здание Der Spiegel.

"Германия должна быть готова начать военные действия против ИГ. Где и как — зависит от сотрудничества с нашими партнерами", — сказал представитель СДПГ Томас Хитчлер.

Представитель ХДС Родерик Кизеветтер высказался за использование ВВС Германии для ударов по позициям исламистов в Сирии.

"Германия "оказывает решающую помощь" международной коалиции, предоставляя разведывательные данные. Мы предоставляем объективные данные, они посылают смертников", — отметил Кизеветтер. ​

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Однако против вступления ФРГ в борьбу с ИГ в Сирии выступает Партия зеленых.

"Конечно, мы на стороне наших французских друзей. Но солидарность не означает, что мы присоединяемся к боевым вылетам", — сообщил лидер Партии зеленых Петр Симоне.

Напомним, серия терактов в Париже произошла в пятницу, 13 ноября. По последним данным, в серии терактовпогибли 132 человека, более 350 получили ранения.