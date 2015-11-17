На следующей неделе Олланд намерен посетить Вашингтон и Москву, чтобы обсудить совместную борьбу с ИГ

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил во вторник французский премьер Мануэль Вальс.

"На следующей неделе президент Олланд отправится в Вашингтон и Москву", — сказал Вальс в эфире радиостанции France Inter.

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Как известно, накануне в ходе выступления перед французским Конгрессом Олланд заявил, что в ближайшее время намерен встретиться по отдельности с президентами России и США — Владимиром Путиным и Бараком Обамой — с тем, чтобы договориться об объединении усилий в борьбе против террористической группировки "Исламское государство" в Сирии.