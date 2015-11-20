Турция вызвала посла РФ из-за бомбардировки в Сирии

16:01, 20 ноября 2015
Мир
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Турция вызвала посла РФ в знак протеста против интенсивной бомбардировки российской авиацией поселка на севере Сирии, где проживают сирийские турки.

REUTERS

Об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, передет Reuters

Министерство иностранных дел Турции заявило в отдельном заявлении, что атаки, направленные против мирного населения турецких деревень, "могут привести к серьезным последствиям". 

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Поэтому МИД призвал к немедленному прекращению таких авиаударов военно-космических сил РФ.

Напомним, ранее турецкое правительство выступало с заявлениями, в которых осуждало военную операцию РФ в Сирии. По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, "Россия делает серьезную ошибку", и это лишь усилит ее дальнейшую изоляцию.

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