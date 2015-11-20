Турция вызвала посла РФ из-за бомбардировки в Сирии
16:01, 20 ноября 2015Мир
5096 0
Турция вызвала посла РФ в знак протеста против интенсивной бомбардировки российской авиацией поселка на севере Сирии, где проживают сирийские турки.
REUTERS
Об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, передет Reuters.
Министерство иностранных дел Турции заявило в отдельном заявлении, что атаки, направленные против мирного населения турецких деревень, "могут привести к серьезным последствиям".
Читайте такжеАнкара заявила о готовности ответить на угрозу со стороны Сирии
Поэтому МИД призвал к немедленному прекращению таких авиаударов военно-космических сил РФ.
Напомним, ранее турецкое правительство выступало с заявлениями, в которых осуждало военную операцию РФ в Сирии. По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, "Россия делает серьезную ошибку", и это лишь усилит ее дальнейшую изоляцию.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter